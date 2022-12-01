Какие документы нужны для увольнения с военной службы и как долго рассматривают заявление

Основания для увольнения с военной службы в Украине предусмотрены законом. В частности, из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств.

Освобождение от военной службы предусмотрено Статьей 26 Закона Украины "О военной службе и воинской обязанности". Об этом пишет 24 канал.

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Кто может получить увольнение с военной службы

Военнослужащие могут быть уволены со срочной военной службы по состоянию здоровья. Для этого требуется заключение (постановление) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Кроме того, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период могут получить увольнения по семейным обстоятельствам и уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Кто может получить увольнение со службы

Военнослужащие-женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или военнослужащие любого пола, имеющие несовершеннолетних детей, проживающих с ними и не имеющих одного из родителей;

Содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

Необходимость постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также за родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

Наличие жены (супруга) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

Необходимость осуществления опеки над человеком с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

Необходимость постоянного ухода за человеком с инвалидностью I группы;

Необходимость осуществления постоянного ухода за человеком с инвалидностью II группы или за человеком, который по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Наличие у военнослужащего трех и более детей младше 18 лет;

Воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек ребенка IV ступени, получившего тяжелую травму, если он нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Какие документы нужны

Военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, должны подать рапорты и документы, подтверждающие основания увольнения. В рапортах указываются: основания увольнения с военной службы и мнение военнослужащего по поводу его желания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности. Также следует указать районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Какие документы нужны для освобождения по состоянию здоровья:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии;

копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

Для освобождения по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

документы, подтверждающие наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин;

копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

После представления рапорта и документов командир воинской части принимает решение.

Обратите внимание, что в Законе Украины не урегулирован вопрос определения срока, в течение которого должно состояться рассмотрение. Однако в соответствии с постановлением 3.11.6 "Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины", документы, в которых не указан срок исполнения, должны быть рассмотрены не позднее чем за 30 календарных дней с момента регистрации документа в воинской части (учреждении), куда поступил документ.

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