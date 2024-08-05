Хоть пополнять собственные потери в войне становится для России все сложнее, Кремль сосредотачивается на том, чтобы это еще труднее удавалось Украине. О методах оккупантов 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Россиянам важно ослабить ВСУ

Россияне сейчас идут в ва-банк. Имея сравнительно ослабленную технологическую компоненту, они пытаются воевать человеческим ресурсом, чтобы подорвать моральный дух общества прежде всего и не позволить, чтобы ВСУ пополнялось. Для них это на самом деле огромная проблема,

– отметил Иван Тимочко.

Хотя многие считают, что мобилизационный ресурс России является едва ли не неисчерпаемым, на самом деле их система также хромает. В частности, на службу привлекают наемников, осужденных, иностранцев – некоторых даже обманом привлекают на войну.

"Для того, чтобы ослабить ВСУ, они давят на базовые столпы, которые формируют и управляют войсками: руководящий состав Украины и структуры, которые непосредственно ответственны за набор в ВСУ. ТЦК является основной структурой, которая занимается мобилизацией, поэтому акцент российской пропаганды направлен на них", – отметил Тимочко.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, Россия имеет немало связей в Украине с представителями криминалитета, коррупционеров и взяточников, которые хотят заработать на общественных страхах. Они могут помогать стране-агрессору совершать провокации и масштабировать скандалы.

"Этот процесс работает и будет работать, поскольку для врага важно подорвать непрерывность взаимодействия общества и армии", – добавил Тимочко.

Используют "полезных дураков" и элиту

Для достижения своих целей россияне могут использовать совершенно разные методы.

Мы видим много средств: от примитивных вбросов, даже некачественный перевод пропагандистских тезисов, до очень изощренных – с использованием украинских элит или "полезных дураков",

– отметил Тимочко.

По ТЦК, то следует понимать, что там работают бойцы, которые получили ранения и не могут выполнять боевые задачи, но знают потребности в армии.

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"Самое важное, чтобы все общество было консолидированным. При общей консолидации общества целесообразность войны против Украины у россиян исчезнет. Такая же история происходила в свое время в Афганистане, когда народ объединенный стоял против врага, большего в разы, и заставил его выйти из страны", – подчеркнул Тимочко.

Инструменты российской пропаганды выросли и масштабировались, в частности благодаря соцсетям. Такая массовость ИПСО и разного рода вбросов действительно влияет на моральный дух украинцев и их позицию в важных вопросах, в том числе и мобилизации.