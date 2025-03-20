Вручение повесток в 2025 году: кто может проверять документы и задерживать нарушителей

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным гражданам могут выдать повестку и призвать их на службу.

Стоит отметить, что вручение повесток в 2025 году происходит по усовершенствованным правилам. Об этом сообщает 24 Канал.

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Где и когда могут вручить повестку

Согласно законодательству, повестку могут вручить в любое время суток по адресу фактического, задекларированного или зарегистрированного места жительства. А также по месту работы или учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК и СП, на блокпостах и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Отметим, что руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизации должен в письменной форме направлять военнообязанным и резервистам официальные требования по выполнению их обязанностей.

Такое информирование осуществляется в случае, если гражданин проигнорировал повестку, заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу, которая указана как зарегистрированное или задекларированное место жительства.

Также эту процедуру применяют в случаях, когда Национальная полиция письменно информирует о невозможности административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК.

Кто может задерживать военнообязанных граждан

ТЦК не имеет права задерживать граждан и удерживать против их воли. С 18 мая 2024 года в результате изменения законодательства сотрудники ТЦК могут только проверять учетные документы и вручать повестку. Тогда как задерживать нарушителей могут только правоохранители.

Для того, чтобы осуществить административное задержание лица:

должны иметься правовые основания содержания;

лицо, которое задерживает нарушителя, должно иметь соответствующие полномочия на осуществление задержания (задержание могут осуществлять работники полиции, Службы безопасности Украины и т.д.);

необходимо составить протокол о задержании.

Кто может вручать повестки

В 2025 году повестки могут вручать:

председатели правления ОСМД;

руководители учреждений или ФЛП, которые предоставляют услуги по управлению многоквартирными домами;

представители районных и городских государственных администраций (военных администраций);

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

полиция;

уполномоченные представители ТЦК.

Отметим, что повестку можно получить как лично, так и по почте. В первом случае получатель должен поставить на ней свою подпись. Кроме этого, с 17 июля 2024 года процесс вручения повесток фиксируется на видео.

Если же повестка будет отправлена по почте, то днем вручения будут считать день получения отправления, день фиксирования отказа от его получения или фиксирования отсутствия адресата по адресу проживания, которая была указана при уточнении учетных данных в ТЦК и СП или по задекларированному адресу.