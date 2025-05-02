Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Как подать заявление о бронировании работника через Дію

В компании уверяют, что забронировать работника через Дію можно прозрачно и без бюрократии. Заполнение формы занимает 10 минут, а результат нужно ждать в течение трех дней.

Это можно сделать за 4 шага:

Авторизуйтесь на портале Дія. Выберите услугу "Бронирование работников" и нажмите "Подать заявление".

Укажите данные работников, которых планируете забронировать.

Подтвердите заработную плату работника.

Проверьте правильность внесенных данных и подпишите заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Результат поступит на электронную почту и в кабинет на портале Дія. Успешное бронирование отобразится в системе Резерв+ работников.

Если данные о новом работнике не отражают в реестрах, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) через раздел Коммуникации с ПФУ на портале.

А вообще в Дії рекомендуют вовремя подавать информацию о принятии нового работника, перемещении или увольнении – в то же день или на следующий.