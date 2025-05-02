Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Як подати заяву про бронювання працівника через Дію

У компанії запевняють, що забронювати працівника через Дію можна прозоро та без бюрократії. Заповнення форми забирає 10 хвилин, а на результат потрібно чекати упродовж трьох днів.

Це можна зробити за 4 кроки:

Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу "Бронювання працівників" та натисніть "Подати заяву".

Вкажіть дані працівників, яких плануєте забронювати.

Підтвердьте заробітну плату працівника.

Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.

Результат надійде на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Успішне бронювання відобразиться в системі Резерв+ працівників.

Якщо дані про нового працівника не відображають у реєстрах, слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) через розділ Комунікації з ПФУ на порталі.

А загалом у Дії рекомендують вчасно подавати інформацію про прийняття нового працівника, переміщення чи звільнення – день у день чи на наступний.