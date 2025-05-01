Сообщает 24 Канал со ссылкой на партнера Grain Law Firm и адвоката Лидию Карплюк в комментарии для "УНИАН".

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Кто имеет право на бронь

Как пояснила адвокат, перечень работников определенных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые могут претендовать на бронирование, определен постановлением Кабмина №76. В документе указано, какое количество военнообязанных сотрудников может получить отсрочку.

Согласно постановлению, бронирование могут получить военнообязанные, работающие в таких структурах:

органах государственной власти и местного самоуправления;

органах Нацполиции;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований;

органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности;

ГСЧС;

судах;

предприятиях, учреждениях организациях, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или других военных формирований;

предприятиях, учреждениях организациях, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

специализированных учреждениях ООН, в международных судебных органах, в международных неправительственных организациях;

операторах противоминной деятельности, которые проводят гуманитарное разминирование и других.

До 31 марта компании должны были подтвердить свою критичность по новому порядку и фактически перебронировать своих работников. Некоторым это удалось не сразу, однако в конце концов они завершили процедуру вовремя, и их работники снова получили право на отсрочку. В то же время есть и те организации, по которым до сих пор не принято решение об отнесении их к критическим.

Кто не подлежит бронированию в Украине

Нельзя забронировать человека, который имеет нарушения воинского учета. Например, если ему присылали повестку для уточнения данных или прохождения ВВК, но он ее не получил, это может быть зафиксировано в базе "Оберіг" как нарушение. Такие записи могут помешать оформлению брони.

Кроме того, бронирование не распространяется на работников компаний, которые не получили статус критически важных, не подтвердили его или потеряли.

Нужно ли проходить ВВК при бронировании

Карплюк объясняет, что для получения отсрочки точно нужно обновлять данные, поскольку бронированию подлежат военнообязанные, которые находятся на воинском учете, уточнили военно-учетные данные в Резерв+ и не находятся в розыске.

Если ТЦК не вызвал человека на прохождение ВВК, то самостоятельно проходить ее не нужно. Но если повестка поступала, а человек не явился, это может усложнить оформление отсрочки.

Сколько нужно зарабатывать для бронирования от мобилизации

При определении критичности предприятия учитывается уровень заработной платы работников. По общему правилу размер зарплаты за предыдущий календарный месяц должен рассчитываться по формуле – минимальная зарплата по стране (8 тысяч гривен), умноженная на коэффициент 2,5. Сейчас это 20 тысяч гривен. В течение всего периода бронирования работника, его зарплата должна оставаться на этом уровне.

Однако для работников государственных и коммунальных предприятий, а также тех, где есть государственная доля акций, предприятиях, которые являются производителями электрической тепловой энергии и некоторых других. Их зарплата должна быть не ниже средней по региону за четвертый квартал 2021 года в соответствии с данными Госстата. Тогда средний уровень заработной платы составлял примерно 10 – 12 тысяч гривен, а в Киеве он достигал 20 тысяч гривен.

Кто может получить бронирование независимо от уровня зарплаты

Зарплатный критерий для бронирования военнообязанных не распространяется на предприятия, учреждения или организации, что по умолчанию признаны критически важными.

К таким входят:

государственные органы;

критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса;

поставщиков электронных коммуникационных услуг, которые строят устойчивые к обесточиванию электронные коммуникационные сети;

работников портала Дія;

учреждений здравоохранения;

прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла;

учреждений международной технической помощи и представительств различных международных организаций;

дипломатических учреждений.

Также зарплатный критерий не учитывается при бронировании священнослужителей.

Могут ли мобилизовать забронированного работника

Если процесс оформления бронирования еще не завершен, лицо подлежит мобилизации. В такой период это считается законным, поскольку нет основания для предоставления отсрочки от прохождения службы.

Чтобы мобилизовать военнообязанного, который имеет бронь, нужно вручную снять с него бронирование в реестре "Оберіг". Мне такие случаи неизвестны, но, предполагаю, что такое может быть. Если лицо незаконно мобилизовали, то ему нужно обжаловать неправомерные действия, в частности, обращаться с жалобами на горячую линию Минобороны, а в случае незаконного задержания – вызвать сотрудников полиции,

– отмечает Карплюк.

В ситуации, когда человека пытаются мобилизовать при наличии бронирования, он не должен подписывать никаких документов или соглашаться на мобилизацию. Зато нужно отстаивать свою позицию – письменно указывать везде, что он не может быть мобилизован, потому что имеет отсрочку.

Какова продолжительность действия бронирования

Работники предприятий, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, получают бронирование на весь срок действия контракта, в котором прописаны условия такой деятельности.

Для других критически важных предприятий бронирование действует в течение 12 месяцев, поскольку именно раз в год организации нужно подтверждать статус критичности.

Для остальных лиц, в частности, чиновников, правоохранителей, срок действия брони совпадает с периодом, во время которого действует мобилизация – три месяца в связи с продолжением военного положения.

Предусмотрено ли бронирование в полиции и ГСЧС

В структурах вроде полиции и ГСЧС разрешено бронировать до 50% военнообязанных работников. Исключение составляют госслужащие категории А (чиновники высокого уровня), а также некоторые другие, которые все имеют право на бронирование. Кроме того, отсрочку могут получить все медицинские работники, если их основное место работы – в учреждениях здравоохранения.