Отсрочка по семейным обстоятельствам: какие документы нужно предоставить в сентябре

Правительство одобрило изменения в правила предоставления отсрочки для смотрителей. В частности, обновления касаются списка документов, которые они должны предоставить.

Соответствующие изменения касаются перечня документов, которые должны предоставить смотрители для оформления отсрочки.

Смотрите также Мобилизация в Украине: как переселенцы могут стать на воинский учет

Что изменилось в документы на отсрочку для военных

Согласно законодательству, установлены документы, подтверждающие право на отсрочку внесены изменения.

Для подтверждения статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки

Для этого предоставляется выписка из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку (детям) статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для патронатных воспитателей

Для этого предоставляется договор о патронате над ребенком, типовая форма которого утверждена постановлением КМУ от 20 августа 2021 № 893.

Для опекунов, попечителей

Для этого важно иметь решение районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета или решение суда об установлении опеки, опеки; для усыновителей - решение суда об усыновлении;

Для приемных родителей

Надо иметь договор об устройстве детей на воспитание и совместное проживание в приемной семье в соответствии с приложением к Положению о приемной семье, утвержденного постановлением КМУ от 26 апреля 2002 г. № 565;

Для родителей-воспитателей

Надо предоставить договор об организации деятельности детского дома семейного типа в соответствии с приложением к Положению о детском доме семейного типа, утвержденного постановлением КМУ от 26 апреля 2002 г. № 564;

Для лица, которая нуждается в постоянном уходе

Для этого надо предоставить справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной МОЗ, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе по форме, утвержденной МОЗ;

Для лица, которое занято постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью

Необходимые документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица, осуществляющего постоянный уход);

Для лица, которое занято постоянным уходом за отцом или матерью жены (мужа)

Надо иметь документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке и свидетельство о рождении жены (мужа), документы, подтверждающие невозможность осуществления постоянного ухода женой (мужем) или другим трудоспособным членом семьи (заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно- консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости другого трудоспособного члена семьи в постоянном уходе или свидетельство о смерти такого члена семьи, или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решение суда о признании безвестно отсутствующим или решение суда об объявлении его умершим), документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода (приложение 8).

Для родителей военнообязанного из числа лиц с инвалидностью I или II группы или родителей жены (мужа) военнообязанного из числа лиц с инвалидностью I или II группы

Важно предоставить один из следующих документов, подтверждающий инвалидность: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и Закона Украины О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики; заявление по форме согласно приложению 15 (в случае необходимости) с указанием фамилии, имя и отчество (при наличии) лица, которую она выбирает для осуществления своего содержания;

Для военнообязанного, который имеет одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы

Необходимые документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении);

Для военнообязанного, который имеет одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

Предоставляются документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении жены (мужа) и свидетельство о браке);

Для военнообязанного, который имеет одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

Надо иметь один из следующих документов, подтверждающий невозможность других лиц, которые не являются военнообязанными и обязаны по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе по форме, утвержденной Минздравом, или документ, подтверждающий пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), или отбывания наказания в виде ограничения или лишения свободы.

Для военнообязанного, который занят постоянным уходом за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы

В таком случае надо предоставить документы, подтверждающие родственные связи второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки), один из таких документов, подтверждающий невозможность членов семьи первой степени родства (родители, муж (жена), дети, в том числе усыновленные) осуществлять постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости члена семьи первой степени родства в постоянном уходе по форме, утвержденной Минздравом, а также документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода (приложение 8);

Для военнообязанного, который занят постоянным уходом за членом семьи третьей степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы

Для этого предоставляются документы, подтверждающие родственные связи третьей степени родства (дяди, тети, племянники и племянницы), один из следующих документов, подтверждающий невозможность членов семьи первой и второй степени родства осуществлять постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости члена семьи первой или второй степени родства в постоянном уходе по форме, утвержденной Минздравом, а также документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода (приложение 8);

Для лица, за которым осуществляется уход

Предоставляется один из следующих документов, подтверждающий инвалидность лица: справка к акту осмотра медико- социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и Закона Украины О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.