Отсрочка от призыва педагогов и ученых: какие категории имеют право не проходить службу

Верховная Рада в конце июля приняла законопроект, вносящий изменения в закон о мобилизации. По нему право на отсрочку от призыва теперь получает ряд педагогов и ученых.

Заявленной целью принятого законопроекта является сохранение кадрового научного и преподавательского потенциала. Какие категории ученых и педагогов получили отсрочку от мобилизации читайте дальше.

Читайте также Продолжат ли в Украине общую мобилизацию после 23 августа

Что изменилось

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" до 29 июля предусматривал отсрочку от призыва только для тех педагогов и ученых, которые получили ученое звание или ученую степень. Следовательно, старая редакция закона касалась ограниченного круга работников вузов и научных сотрудников.

Теперь, благодаря принятому законопроекту, от мобилизации освобождаются научно-педагогические и педагогические работники, работающие в учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Какие категории имеют право на отсрочку от прохождения службы

Юрист Александр Навальнев объясняет, что новая редакция закона предусматривает расширение круга лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации на особый период. Речь идет о перечне научных, научно-педагогических и педагогических работников, включающего следующие категории:

кто не имеет научного звания в связи с отсутствием некоторых объективных обстоятельств;

на должностях доцентов и профессоров, но без соответствующих научных званий;

с научным званием старшего научного сотрудника;

на должностях старших преподавателей и преподавателей без научного звания или степени в основном месте работы;

кто занимает должности преподавателей после завершения обучения на третьем уровне высшего образования, но до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) в связи с разными обстоятельствами.

Кстати ВСУ могут мобилизовать еще 500 000 человек, если потребуется, сейчас проблем нет, – ОК "Юг"

При этом адвокат Марина Семенова отмечает, что обновленный закон не предусматривает освобождения от мобилизации абсолютно всех педагогов и ученых.

Не все преподаватели и руководители кафедр или лабораторий в вузах могут быть освобождены от призыва на военную службу. Все зависит от того, соответствуют ли они понятиям научный, научно-педагогический или педагогический работник, или нет,

– подчеркивает эксперт.

Определение понятий

По уточнению Александра Навальнева, по действующему законодательству определения научных, научно-педагогических и педагогических работников звучат так:

Педагогические работники – лица, которые по основному месту работы в вузах ведут учебную, методическую и организационную деятельность.

– лица, которые по основному месту работы в вузах ведут учебную, методическую и организационную деятельность. Научные работники – лица, которые по основному месту работы и трудовому договору профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-организационную деятельность, а также соответствующую квалификацию независимо от наличия ученой степени или ученого звания.

– лица, которые по основному месту работы и трудовому договору профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-организационную деятельность, а также соответствующую квалификацию независимо от наличия ученой степени или ученого звания. Научно-педагогические работники – лица, по основному месту работы в вузах проводят учебную, методическую, научную (научно-техническую, художественную) и организационную деятельность.

Вас может заинтересовать – ВСУ разгромили оккупантов в аэропорту Херсонской области: смотрите видео