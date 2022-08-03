Заявленою метою ухваленого законопроєкту є збереження кадрового наукового та викладацького потенціалу. Які категорії науковців та педагогів отримали відстрочку від мобілізації – читайте далі.

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Що змінилось

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до 29 липня передбачав відстрочку від призову лише для тих педагогів та науковців, які отримали вчене звання або науковий ступінь. Отже, стара редакція закону стосувалась обмеженого кола працівників вишів та наукових співробітників.

Тепер, завдяки ухваленому законопроєкту, від мобілізації звільняються науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють в установах та організаціях, закладах вищої, професійної, професійно-технічної або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Які категорії мають право на відстрочку від проходження служби

Юрист Олександр Навальнєв пояснює, що нова редакція закону передбачає розширення кола осіб, які не підлягають призову під час мобілізації на особливий період. Мовиться про перелік наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, що включає такі категорії:

хто не має наукового звання у зв'язку з відсутністю деяких об'єктивних обставин;

на посадах доцентів та професорів, але без відповідних наукових звань;

з науковим званням старшого наукового співробітника;

на посадах старших викладачів та викладачів без наукового звання чи ступеня на основному місці роботи;

хто обіймає посади викладачів після завершення навчання на третьому рівні вищої освіти, але до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у зв'язку з різними обставинами.

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При цьому адвокатка Марина Семенова зауважує, що оновлений закон не передбачає звільнення від мобілізації абсолютно всіх освітян та науковців.

Вважаю, що не всі викладачі та керівники кафедр чи лабораторій у вишах можуть бути звільнені від призову на військову службу. Все залежить від того, чи відповідають вони поняттям науковий, науково-педагогічний або педагогічний працівник, чи ні,

– підкреслює експертка.

Визначення понять

За уточненням Олександра Навальнєва, за чинним законодавством визначення наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників звучать так:

Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у вишах ведуть навчальну, методичну та організаційну діяльність.

– особи, які за основним місцем роботи у вишах ведуть навчальну, методичну та організаційну діяльність. Наукові працівники – особи, які за основним місцем роботи та трудовим договором професійно здійснюють наукову, науково-технічну чи науково-організаційну діяльність, а також мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня чи вченого звання.

– особи, які за основним місцем роботи та трудовим договором професійно здійснюють наукову, науково-технічну чи науково-організаційну діяльність, а також мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня чи вченого звання. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у вишах проводять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, художню) та організаційну діяльність.

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