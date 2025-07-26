Об этом сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как сейчас работают ТЦК и СП на Полтавщине?

По его словам, временные трудности в работе центров были связаны только с логистикой переезда, впрочем, ситуация оставалась контролируемой. Подразделения рассредоточили. Например, прием военных пенсионеров ведут в одном месте, прохождение ВВК - в другом.

Различные службы работают в разных зданиях, и это вызывает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов,

– отметил Истомин.

По его словам, в областном ТЦК хранили личные дела ветеранов и пенсионеров, но они не были повреждены. Большинство информации о призывниках и военнообязанных уже переведена в цифровой формат, что минимизирует риск ее потери.

Истомин также считает, что удары по ТЦК являются попыткой сорвать мобилизационные процессы или устроить теракты против персонала или гражданских. В результате обстрела Полтавского ТЦК погибли двое случайных прохожих и две гражданские сотрудницы, которые впоследствии умерли в больнице.

Кроме того, спикер не исключает, что атаки имеют и информационную цель дестабилизировать общество, вызвав еще большую волну недоверия к системе ТЦК, которая и без того часто критикуется.