Удостоверение военнообязанных: как и когда их получают женщины

Женщинам определенных профессий могут выдавать удостоверения военнообязанных. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.

В настоящее время под мобилизацию подлежат только женщины, имеющие медицинскую специальность. Однако до 2026 года даже у этой профессии нет обязательной постановки на военный учет для женщин. Однако им могут выдать временное удостоверение военнообязанной. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, как это происходит.

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Кто и как выдает удостоверение военнообязанной

Заведения профессионального высшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания учебы будут теперь подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП). Эти списки должны храниться в течение 10 лет и являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Удостоверения военнообязанной предоставляют районные или городские ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.

Что делать в случае получения удостоверения

Женщины, которым выдали временные удостоверения военнообязанной, в течение 7 дней должны прибыть в районный (городской) ТЦК и СП и стать на военный учет.

Однако, прежде чем взять женщину на военный учет, определяется ее пригодность к военной службе по физическому состоянию или возрасту. Также военнообязанная в некоторых случаях может получить отсрочку от призыва.