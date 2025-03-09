В мае 2024 года в Украине снизили призывной возраст. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обновленный закон о мобилизации.

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Какой возраст является минимальным для призыва

В соответствии с законодательством, в 2025 году мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе и не имеют отсрочки.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников.

Обратите внимание! Время от времени появляется информация о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако в Верховной Раде неоднократно отрицали планы относительно этого.

Военнообязанным человек становится после достижения 25-летнего возраста. В то же время добровольно присоединиться к украинской армии можно с 18 лет. Недавно Минобороны запустило проект контрактов для 18 – 24-летних добровольцев, который предусматривает определенные выплаты.