Ответила на этот вопрос юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктория Огородник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Какие мобилизованные имеют трудовые гарантии
Как сообщила Огородник, трудовые гарантии для мобилизованных работников регулирует статья 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины. Так, согласно законодательству, гарантии могут иметь категории мужчин, которые:
- направлены для прохождения базовой военной службы;
- призваны на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- призванные на военную службу по мобилизации;
- призваны на военную службу из числа резервистов в особый период;
- принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.
Для таких категорий мобилизованных мужчин до июля 2022 года сохранялось место работы, должность и средний заработок. Однако после 19 июля 2022 года, согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", за работниками сохраняются только место работы и должность, а размер зарплаты – нет.
Трудовые гарантии сохраняются:
- до окончания особого периода (военного положения),
- до дня фактического увольнения,
- до завершения лечения (для раненых),
- до возвращения из плена.
Юрист добавила, что для финансового обеспечения мобилизованных граждан вместо сохранения среднего заработка была введена выплата денежного обеспечения из государственного бюджета Украины, а также регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:
- дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;
- увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.
В то же время работодатель может прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX. Такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона.
Работодатели также имеют право:
- устанавливать дополнительные трудовые льготы;
- сохранять заработную плату за свой счет;
- предоставлять другие социально-бытовые льготы.
Так, работодатели обязаны сохранить рабочее место и должность мобилизованного, прекратить выплату среднего заработка (если не принято другое решение), оформить все кадровые решения документально и по желанию – установить дополнительные льготы (в соответствии со статьей 91 КЗоТ).