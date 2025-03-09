Відповіла на це питання юрист практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які мобілізовані мають трудові гарантії

Як повідомила Огородник, трудові гарантії для мобілізованих працівників регулює стаття 119 Кодексу законів про працю (КЗпП) України. Так, згідно з законодавством, гарантії можуть мати категорії чоловіків, які:

направлені для проходження базової військової служби;

призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

призвані на військову службу під час мобілізації;

призвані на військову службу з числа резервістів в особливий період;

прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.

Для таких категорій мобілізованих чоловіків до липня 2022 року зберігалося місце роботи, посада і середній заробіток. Однак після 19 липня 2022 року, згідно із законом №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", за працівниками зберігаються лише місце роботи та посада, а розмір зарплатні – ні.

Трудові гарантії зберігаються:

до закінчення особливого періоду (воєнного стану),

до дня фактичного звільнення,

до завершення лікування (для поранених),

до повернення з полону.

Юристка додала, що для фінансового забезпечення мобілізованих громадян замість збереження середнього заробітку було запроваджено виплату грошового забезпечення з державного бюджету України, а також регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Крім того, урядом було схвалено постанову №168 від 28 лютого 2022 року, що передбачає додаткове матеріальне забезпечення:

додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень щомісячно;

збільшення винагороди до 100 000 гривень для безпосередніх учасників бойових дій.

Водночас роботодавець може припинити виплату середнього заробітку працівникам, призваним до набрання чинності законом №2352-IX. Таке рішення обґрунтовується необхідністю уникнення дискримінації між працівниками, призваними до та після набрання чинності законом.

Роботодавці також мають право:

встановлювати додаткові трудові пільги;

зберігати заробітну плату власним коштом;

надавати інші соціально-побутові пільги.

Так, роботодавці зобов'язані зберегти робоче місце та посаду мобілізованого, припинити виплату середнього заробітку (якщо не схвалено інше рішення), оформити всі кадрові рішення документально і за бажанням – встановити додаткові пільги (відповідно до статті 91 КЗпП).