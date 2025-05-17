В то же время наличие болезни не всегда означает непригодность к службе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Олега Леонтьева в эфире "Украинского радио".

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В каких случаях больного человека могут мобилизовать

По словам адвоката, довольно часто военнообязанные думают, что наличие болезни автоматически влияет на степень пригодности к военной службе. Однако на самом деле это не так. Он также отмечает, что перечень заболеваний, которые действительно влияют на это, является небольшим.

Кроме этого, если человек ходит с жалобами к врачам, получает консультативные выводы, но не лечится, то в парадигме работы ВВК это не влияет на результат.

Когда человеку досаждает болезнь, то он должен лечиться, проходить амбулаторное или стационарное лечение. То есть лицо должно делать вещи, которые демонстрируют, что он действительно болеет, и эта болезнь мешает нормально функционировать организму. Логика должна быть такая: если болен – лечись. А уже по результатам этого лечения врачи ВВК принимают решение,

– объясняет Леонтьев.

Он отмечает, что лицо, которое идет на ВВК, должно взять с собой свою медицинскую карточку. По словам адвоката, эта обязанность прямо указана и отражена в "Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

Кроме этого, нужно знать, что врачи должны осмотреть человека и провести определенные инструментальные и лабораторные исследования, такие как анализ крови, флюорографию, электрокардиограмму, уровень сахара и тому подобное.

Адвокат добавляет, что во время действия особого периода военного положения действующее заключение ВВК действительно в течение одного года.

Отметим, что ограниченно годные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. В противном случае их могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен.