Водночас наявність хвороби не завжди означає непридатність до служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова адвоката Олега Леонтьєва в ефірі "Українського радіо".

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У яких випадках хвору особу можуть мобілізувати

За словами адвоката, досить часто військовозобов'язані думають, що наявність хвороби автоматично впливає на ступінь придатності до військової служби. Проте насправді це не так. Він також зазначає, що перелік захворювань, які справді впливають на це, є невеликим.

Окрім цього, якщо людина ходить зі скаргами до лікарів, отримує консультативні висновки, але не лікується, то в парадигмі роботи ВЛК це не впливає на результат.

Коли людині докучає хвороба, то вона повинна лікуватися, проходити амбулаторне чи стаціонарне лікування. Тобто особа має робити речі, які демонструють, що вона справді хворіє, і ця хвороба заважає нормально функціонувати організму. Логіка має бути така: якщо хворий – лікуйся. А вже за результатами цього лікування лікарі ВЛК ухвалюють рішення,

– пояснює Леонтьєв.

Він зазначає, що особа, яка йде на ВЛК, повинна взяти із собою свою медичну картку. За словами адвоката, цей обов’язок прямо зазначений та відображений у "Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".

Окрім цього, потрібно знати, що лікарі повинні оглянути особу та провести певні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як аналіз крові, флюорографію, електрокардіограму, рівень цукру тощо.

Адвокат додає, що під час дії особливого періоду воєнного стану чинний висновок ВЛК є дійсним протягом одного року.

Зазначимо, що обмежено придатні громадяни мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. В іншому випадку їх можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисячі гривень.