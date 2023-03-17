Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
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Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт
Полковник объяснил, что существует 2 типа повесток – для уточнения военно-учетных данных и для отправки в армию в составе команды. Поэтому если гражданину призывного возраста вручили повестку, то это не значит, что он должен немедленно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Зачем еще могут вызвать в военкомат:
- Для сверки учетных данных,
- прохождение медицинской комиссии,
- проведение профессионально-психологического отбора и т.д.
Отправка на службу производится только в случае, когда военнообязанного признали годным по всем критериям. Тогда ему и вручают повестку на отправку в армию.
Мобилизированных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава проводится без снижения качества обучения,
– отметил Коновалов.
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Принесли повестку, а мужчина – за границей: что делать
- Юрист Надежда Грищенко пояснила, что представители ТЦК и СП должны лично вручить повестку военнообязанному. Если же человек находится за границей, то никто не должен получать документ вместо него.
- Такие действия будут считаться незаконными. Дело в том, что после ознакомления с повесткой гражданин, которому она вручается, должна поставить подпись. Именно он будет подтверждать получение.
- Следовательно, если человек в настоящее время находится за пределами страны, он физически не может подписаться. Тоесть, повестку нельзя передавать через членов семьи или друзей.