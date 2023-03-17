Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП, полковник Олександр Коновалов. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Отримання повістки не означає негайну відправку на фронт

Полковник пояснив, що існує 2 типи повісток – для уточнення військово-облікових даних та для відправлення до війська у складі команди. Тому, якщо громадянину призовного віку вручили повістку, то це не означає, що він повинен негайно вступити до лав Збройних сил України.

Навіщо ще можуть викликати до військкомату:

  • Для звірення облікових даних,
  • проходження медичної комісії,
  • проведення професійно-психологічного відбору тощо.

Відправлення на службу відбувається лише у випадку, коли військовозобов'язаного визнали придатним за всіма критеріями. Тоді йому і вручають повістку на відправлення до війська.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу проводиться без зниження якості навчання,
– зазначив Коновалов.

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Принесли повістку, а чоловік – за кордоном: що робити

  • Юристка Надія Грищенко пояснила, що представники ТЦК та СП мають особисто вручити повістку військовозобов’язаному. Якщо ж людина перебуває за кордоном, то ніхто не повинен отримувати документ замість неї.
  • Такі дії будуть вважатися незаконними. Річ у тім, що після ознайомлення з повісткою громадянин, якому її вручають, має поставити підпис. Саме він підтверджуватиме отримання.
  • Відтак, якщо людина в цей час перебуває за межами країни, вона фізично не може підписатися. Тобто, повістку не можна передавати через членів родини або друзів.