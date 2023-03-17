Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП, полковник Олександр Коновалов. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Отримання повістки не означає негайну відправку на фронт

Полковник пояснив, що існує 2 типи повісток – для уточнення військово-облікових даних та для відправлення до війська у складі команди. Тому, якщо громадянину призовного віку вручили повістку, то це не означає, що він повинен негайно вступити до лав Збройних сил України.

Навіщо ще можуть викликати до військкомату:

Для звірення облікових даних,

проходження медичної комісії,

проведення професійно-психологічного відбору тощо.

Відправлення на службу відбувається лише у випадку, коли військовозобов'язаного визнали придатним за всіма критеріями. Тоді йому і вручають повістку на відправлення до війська.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу проводиться без зниження якості навчання,

– зазначив Коновалов.

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