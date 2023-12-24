Изменения в мобилизации: Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Сейчас готовят законопроект, который расставит точки над "i" в вопросах мобилизации и другими процессами.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что уже в ближайшие дни законопроект уже могут зарегистрировать в Верховной Раде. Также стало известно, когда украинцы смогут узнать детали об изменениях в мобилизации.

Власть готовит "матрицу мобилизации"

По словам Умерова, уже в ближайшие дни они договорятся с Верховной Радой, когда будут регистрировать законопроект.

Он рассказал, что власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу. Моинистр обороны сказал, что ее обсуждают с Силами обороны, Кабинетом Министров и Верховной Радой.

Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на разрешения, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война, – рассказал Умеров.

По его мнению, все эти составляющие очень содержательные и нужные правила игры для всех. Он добавил, что нашему обществу следует понять, как мы будем отвоевывать земли. Вот почему вопрос мобилизации. демобилизации, отсрочки и социальной защиты нуждаются в разъяснениях.

Также глава Минобороны прокомментировал слова президента о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

Что происходит после вручения повестки

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, как проходят этапы мобилизации военнообязанного. Первый этап – это получение повестки. После того как человек посетил ТЦК и СП, он проходит там медицинское освидетельствование и предоставляет все свои документы.

Если гражданин имеет право на получение отсрочки – это право предоставляется. Если права на отсрочку нет и специальность человека сейчас востребована, она получает вторую повестку, которая уже является мобилизационным распоряжением.

После получения мобилизационного распоряжения военнообязанный гражданин появляется по указанному месту и дате с необходимым перечнем документов и вещей. После этого человека направляют в учебный центр.