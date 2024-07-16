Кого из военнообязанных после 16 июля могут объявить в розыск

Военнообязанные граждане, согласно новому закону, должны обновить свои данные до 16 июля включительно. После этого срока ряд граждан могут объявить в розыск.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу єПитання рассказала, кого после 16 июля могут объявить в розыск.

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Кого могут объявить в розыск

Черногоренко рассказала, что если военнообязанный после 16 июля будет игнорировать присланные ему по почте повестки и не явится в ТЦК и СП, после этого его могут передать в розыск.

До этого срока граждане получали повестки лично под подпись. Однако теперь даже если гражданин не распишется в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то они будут считаться врученным – по аналогии с процессом приглашения в суд.

Данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашения и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого выполнения,

– сказала заместитель министра.

Как можно узнать, или вы в розыске

Екатерина Черногоренко рассказала, что военнообязанный сможет увидеть информацию о том, что он в розыске, в мобильном приложении Резерв+.