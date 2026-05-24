Кого не мобилизуют летом: есть ли исключения

В Украине продолжается военное положение и, соответственно, мобилизация. Последний раз Владимир Зеленский продлил их до 2 августа.

Несмотря на реформу армии и новации в бронировании, пока особых изменений в мобилизационном процессе нет. Впрочем, все еще может измениться. Об этом сообщает ТСН.

Какие категории не будут мобилизовать летом 2026 года?

Под мобилизацию не подпадают мужчины до 25 лет, которые не служили и не находятся в запасе. Впрочем, они добровольно могут подписать контракт 18 – 24.

Мужчины после 60 лет тоже не подлежат мобилизации, однако для высшего офицерского состава этот срок могут продлить до 65 лет. Также сейчас существуют контракты 60+, согласно которым можно служить в течение года или, по желанию, продлить контракт. Но для этого ВВК должна признать вас пригодным.

Среди исключений – люди до 25 лет, которые уже проходили военную службу или имеют военную подготовку. Они автоматически становятся военнообязанными и их могут мобилизовать еще до 25 лет.

Женщин, как раньше, не мобилизуют. Но они могут присоединиться к Силам обороны добровольно.

Отсрочки тоже действуют. А вот с бронированием есть изменения.

Какие изменения в бронировании летом 2026 года?

Государство ужесточает правила, новации вступят в силу до конца мая. Компании должны будут повторно подтвердить свою критичность, а те предприятия, которые не будут соответствовать новым критериям, рискуют потерять этот статус.

Кроме этого, люди, которые совмещали работу в разных компаниях, будут учитываться только в одном предприятии.

А чтобы быть забронированным, размер зарплаты должен быть не менее около 26 тысяч гривен. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, этот показатель оставили без изменений, – 21 600 гривен.