В Украине действует действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76, которое регулирует правила бронирования.

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Кому могут отказать в предоставлении брони

Приказ Минобороны №317 предусматривает, что некоторым военнообязанным работникам критически важного для государства предприятия могут отказать в получении брони, если у них дефицитная военно-учетная специальность. В частности, не предоставят бронь:

стрелкам;

танкистам;

артиллеристам;

разведчикам;

военным, которые занимаются различными видами связи;

специалистам по работе с радиолокационными комплексами;

тем, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью;

военнообязанным, которые специализируются на противолодочном и противоминном вооружении.

Также письмо Минобороны от 11 марта 2022 года отмечает, что Главнокомандующий ВСУ принял решение, что запрещено бронирование военнообязанных:

имеющих специальности рядового и старшинского состава;

офицерского состава по группам ВОС.

Подробнее о военнообязанных, которые не могут быть забронированы, читайте по ссылке.