В Україні чинною є постанова Кабміну від 27 січня 2023 року №76, яка регулює правила бронювання.

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Кому можуть відмовити в наданні броні

Наказ Міноборони №317 передбачає, що деяким військовозобов'язаним працівникам критично важливого для держави підприємства можуть відмовити в отриманні броні, якщо в них дефіцитна військово-облікова спеціальність. Зокрема, не нададуть бронь:

стрільцям;

танкістам;

артилеристам;

розвідникам;

військовим, які займаються різними видами зв'язку;

фахівцям з роботи з радіолокаційними комплексами;

тим, хто займався захистом інформації та кібербезпекою;

військовозобов'язаними, які спеціалізуються на протичовновому і протимінному озброєнні.

Також лист Міноборони від 11 березня 2022 року зазначає, що Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення, що заборонено бронювання військовозобов'язаних:

які мають спеціальності рядового та старшинського складу;

офіцерського складу за групами ВОС.

Детальніше про військовозобов'язаних, які не можуть бути заброньовані, читайте за посиланням.