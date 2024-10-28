В Україні чинною є постанова Кабміну від 27 січня 2023 року №76, яка регулює правила бронювання.
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Кому можуть відмовити в наданні броні
Наказ Міноборони №317 передбачає, що деяким військовозобов'язаним працівникам критично важливого для держави підприємства можуть відмовити в отриманні броні, якщо в них дефіцитна військово-облікова спеціальність. Зокрема, не нададуть бронь:
- стрільцям;
- танкістам;
- артилеристам;
- розвідникам;
- військовим, які займаються різними видами зв'язку;
- фахівцям з роботи з радіолокаційними комплексами;
- тим, хто займався захистом інформації та кібербезпекою;
- військовозобов'язаними, які спеціалізуються на протичовновому і протимінному озброєнні.
Також лист Міноборони від 11 березня 2022 року зазначає, що Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення, що заборонено бронювання військовозобов'язаних:
- які мають спеціальності рядового та старшинського складу;
- офіцерського складу за групами ВОС.
Детальніше про військовозобов'язаних, які не можуть бути заброньовані, читайте за посиланням.