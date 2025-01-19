Об этом рассказывает 24 Канал. Согласно законодательству Украины, существуют четко определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации или вовсе не подлежат призыву во время военного положения.

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Кто не пойдет на службу по закону

В 2025 году в Украине, на фоне продления мобилизации до 7 февраля, эти категории включают:

Лица от 18 до 25 лет

Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу не подлежат лица в возрасте от 18 до 25 лет, за исключением следующих случаев:

Те, кто завершил обучение на военной кафедре.

Те, кто проходил срочную службу или пошел служить добровольно.

Лица, которые не служили, но их назначение на военную службу требует дополнительных обстоятельств, таких как наличие физических или медицинских ограничений.

Лица старше 60 лет

Для мужчин старше 60 лет максимальный возраст для призыва на военную службу не позволяет мобилизацию. Это обусловлено тем, что после достижения этого возраста лицо уже не является физически пригодным для выполнения военных обязанностей.

Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет

В 2025 году мобилизации подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

Пригодны к военной службе.

Не имеют права на отсрочку, которая предусмотрена для других категорий лиц (в частности, по состоянию здоровья или в связи с наличием детей).

Однако для этой возрастной группы есть определенные исключения, если лица имеют отсрочку из-за работы на критических предприятиях или относятся к другой категории, которая подлежит бронированию.

Работники критических предприятий

Согласно новым нормам, отсрочку могут получить работники предприятий, организаций и учреждений, признанных критически важными для государства. Это включает:

Военные предприятия: компании, которые занимаются изготовлением или ремонтом военной техники и боеприпасов.

компании, которые занимаются изготовлением или ремонтом военной техники и боеприпасов. Энергетика, транспорт и связь: работа на предприятиях, которые обеспечивают энергетическую безопасность или жизнеобеспечение населения.

работа на предприятиях, которые обеспечивают энергетическую безопасность или жизнеобеспечение населения. Другие стратегически важные учреждения: это могут быть предприятия, работающие в экономическом секторе, который непосредственно поддерживает функционирование общества в условиях войны (например, продукты питания, медицинское оборудование и т.д.).

Такие работники могут быть забронированы по месту работы и получить отсрочку на период мобилизации.

Граждане, работающие в государственных органах

Мобилизация не распространяется на некоторые категории государственных служащих, частности:

Должности категории А и Б: это руководители высших уровней государственных органов, а также руководители областных и районных администраций.

Работники прокуратуры, полиции, судей и органов досудебного расследования.

Дипломаты, а также те, кто работает в международных организациях или являются представителями в ООН.

Эти лица, зависимости от уровня должностей, могут получить отсрочку от мобилизации или быть забронированными на время военного положения.

Категории лиц, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам

Также есть категории лиц, которые по семейным обстоятельствам имеют право на отсрочку:

Родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

Лица, имеющие детей, один из родителей которых умер, потерял родительские права, пропал без вести или находится в заключении.

Те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или имеет на иждивении лицо с инвалидностью I или II группы.

Лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем

Лица, которые признаны непригодными к службе по состоянию здоровья или являются лицами с инвалидностью, также не подлежат мобилизации. Они имеют право на отсрочку или полное освобождение от призыва, что подтверждается соответствующими медицинскими заключениями.

Студенты и ученые

Студенты дневной формы обучения, а также преподаватели высших учебных заведений и научные работники могут получить отсрочку на период обучения или выполнения научных исследований. Это решение принимается на основании имеющихся подтверждений и документов об их статусе.

Подтверждение отсрочки

Для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, лицо должно предоставить соответствующие официальные документы. Если такие документы не будут предоставлены, отсрочка не предоставляется.

Изменения в законодательстве по бронированию также предусматривают новые процедуры, когда согласование брони осуществляется не Министерством экономики, а Министерством обороны Украины. Это позволяет централизованно управлять процессом и определять приоритеты для сохранения жизненно важных функций государства во время войны.