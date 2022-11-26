Медкомиссия после повестки: как и кто ее должен проходить

После получения повестки человек должен явиться в военкомат, а затем пройти медкомиссию. По ее результатам, военнообязанный будет иметь заключение о пригодности или непригодности к службе.

Если человек не имеет права на отсрочку, его направят на военно-врачебную комиссию. О нюансах процесса рассказала юрист регионального офиса БФ "Право на защиту" Анастасия Васильева.

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Кто должен проходить медкомиссию

Медицинскую комиссию проходят все. Это нужно обеим сторонам, ведь военнообязанный может не знать о своих заболеваниях или иметь неточную информацию.

Во время военного положения медкомиссию еще раз проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период могли измениться обстоятельства или состояние здоровья. В общем, вывод ВЛК комиссии действителен 12 месяцев.

Как проходит медкомиссия

Перед комиссией мужчины должны пройти ряд обследований в гражданской больнице: флюорографию, обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, ЭКГ, анализ мочи, определение группы крови и резус-принадлежности.

Еще перед осмотром военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений. Если люди состоят на учете в этих учреждениях, то оттуда поступает выписка из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник.

Во время медкомиссии военнообязанного осматривают:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

психиатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Человека могут направить на осмотр к другим специалистам, в случае необходимости. После этого заседает военно-врачебная комиссия, которая принимает заключение о пригодности или непригодности к службе.

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