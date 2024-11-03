Нам надо мобилизовать 500 тысяч человек, – Костенко

Нардеп Роман Костенко заявил, что Украине надо мобилизовать 500 тысяч граждан. В частности, такая потребность есть, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сказал, что после принятия закона об усилении мобилизации в мае ее темпы были нормальными, пишет 24 Канал со ссылкой на эфир одного из украинских телеканалов.

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Что известно о потребности в мобилизации

Роман Костенко рассказал, что в сентябре мобилизация пошла на спад. По его словам, планировали призвать 200 тысяч человек, однако нардеп убежден, что этого недостаточно.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности заявил, что правильным шагом будет призвать 500 тысяч человек. По словам Костенко, в декабре 2023 года ныне уже бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что Украина должна призвать 500 тысяч человек.

Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая то, какие нам надо пополнение, я все-таки больше согласен с ним (с Залужным – 24 Канал) и считаю, что такая цифра является более актуальной, чем то, сколько мы набираем,

– сказал нардеп Роман Костенко.

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Кстати, в грудь 2023 года Владимир Зеленский говорил, что Генштаб ВСУ и Валерий Залужный предложили призвать 400 – 500 тысяч человек. Однако президент тогда говорил, что это будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.