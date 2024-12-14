В частности, в 2025 году еще раз пройти ВВК должны военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными. Об этом Общественном рассказал начальник отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин, передает 24 Канал.

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Почему ограниченно годным нужно повторно пройти ВВК

Бодин объясняет, что 4 мая в Украине вступил в силу закон, который отменяет статус "ограниченно годный". Этот же закон предусматривает, что военнообязанные с таким статусом имеют 9 месяцев на то, чтобы пройти повторный осмотр военно-врачебных комиссий и получить один из актуальных статусов.

Начальник отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП заметил, что статус "годен к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных силах Украины.

Также, по словам Бодина, существует статус "годного к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших учебных заведениях образования".

Кроме этого, есть категории "временно непригодных" для людей, нуждающихся в лечении или отпуске, "непригодных" с повторным осмотром через 6 – 12 месяцев и "непригодных" с исключением с военного учета.