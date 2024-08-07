Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов, добавив, что в его бригаде проблем с пополнением личного состава нет. Впрочем это заслуга непосредственно руководства воинской части.

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Как работает закон о мобилизации

По словам Кудряшова, именно инициатива командиров на местах, а не инновации нового закона, помогает пополнять ряды бригад.

В общем закон начал работать, мобилизация также, но по моему субъективному мнению, она не дает такой эффективности, которой нам нужно достичь для обороны нашей страны,

– подчеркнул майор ВСУ.

Поэтому в этом смысле есть определенные инициативы. Например, предлагается изменить законодательство и дать больше полномочий бригадам в вопросе мобилизации. Стоит сделать определенную упрощенную процедуру и не пропускать так много людей напрямую через ТЦК, а давать такие возможности бригадам.

"Такие инициативы следует внедрять исключительно для того, чтобы улучшить мобилизацию. Если мы этого не будем делать, не будем уважать свое войско в борьбе против врага, тогда можем потерять главное – наше будущее", – отметил заместитель командира 3-й ОШБр.