Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов, додавши, що у його бригаді проблем з поповненням особового складу немає. Втім це заслуга безпосередньо керівництва військової частини.

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Як працює закон про мобілізацію

За словами Кудряшова, саме ініціатива командирів на місцях, а не інновації нового закону, допомагає поповнювати лави бригад.

Загалом закон почав працювати, мобілізація також, але на мою суб'єктивну думку, вона не дає такої ефективності, якої нам потрібно досягнути для оборони нашої країни,

– підкреслив майор ЗСУ.

Тому в цьому сенсі є певні ініціативи. Наприклад, пропонується змінити законодавство й дати більше повноважень бригадам у питанні мобілізації. Варто зробити певну спрощену процедуру й не пропускати так багато людей напряму через ТЦК, а давати такі можливості бригадам.

"Такі ініціативи варто впроваджувати виключно для того, щоб покращити мобілізацію. Якщо ми цього не будемо робити, не поважатимемо своє військо у боротьбі проти ворога, тоді можемо втратити головне – наше майбутнє", – наголосив заступник командира 3 ОШБр.