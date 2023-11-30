В то же время, в прошлом году зарегистрировали законопроект, позволяющий призывать на военную службу лиц с инвалидностью с их согласия. Адвокат Иван Либерман объяснил, что это значит.
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"Как свидетельствует практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", – отметил Либерман.
В 23 статье Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что лица с инвалидностью не подлежат призыву. Кроме того, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья могут получить отсрочку на полгода до следующей военно-врачебной комиссии.
Однако в этой же статье указано, что лиц с инвалидностью могут призвать по их согласию и только по месту жительства.
Поскольку в документе не конкретизирована группа инвалидности, речь идет обо всех, в частности о III.
Лица с III группой инвалидности могут воевать
Как известно, к III группе инвалидности относятся люди с легкими расстройствами здоровья, с которыми можно воевать.
Кроме того, многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности III группы, чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Следовательно, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, теперь будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии,
– констатировал Либерман.
Адвокат подчеркнул, что участвовать в военных действиях можно по-разному. Необязательно идти в штурм – можно готовить еду, подносить боеприпасы или рыть траншеи.
Лица с инвалидностью и мобилизация: последние новости
- Министерство здравоохранения предложило изменить подход к определению инвалидности. Речь о комплексной оценке потери функциональности.
- Юристы считают, что этот законопроект Минздрава может повлиять на норму закона о запрещении мобилизации лиц с инвалидностью. Предполагается, что будет введен определенный процент потери функциональности, согласно которому людей можно будет мобилизовать.
- Если выводы военно-врачебной комиссии не соответствуют реальному состоянию здоровья, их можно обжаловать. Украинские военнослужащие вправе это сделать в досудебном порядке и через суд.