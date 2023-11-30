Водночас торік зареєстрували законопроєкт, що дозволяє призивати на військову службу осіб з інвалідністю за їхньої згоди. Адвокат Іван Ліберман пояснив, що це означає.

До теми Чи можуть мобілізувати чоловіків із третьою групою інвалідності: пояснення юриста

"Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність", – зазначив Ліберман.

Загалом у 23 статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, що особи з інвалідністю не підлягають призову. Крім того, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я можуть отримати відстрочку на пів року до наступної військово-лікарської комісії.

Проте в цій самій статті зазначено, що осіб з інвалідністю можуть призвати за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Оскільки в документі не конкретизовано групу інвалідності, ідеться про всі, зокрема III.

Особи з III групою інвалідності можуть воювати

Як відомо, до III групи інвалідності належать люди з легкими розладами здоров'я, з якими можна воювати.

Крім того, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність III групи, щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Отже, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, тепер будуть тимчасово за згодою, а потім і обов'язково служити у війську,

– констатував Ліберман.

Адвокат наголосив, що брати участь у воєнних діях можна різним способом. Необов'язково йти в штурм – можна готувати їжу, підносити боєприпаси чи рити траншеї.

Особи з інвалідністю та мобілізація: останні новини