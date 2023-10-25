Водночас, якщо чоловік має III групу інвалідності, він все ще може скористатись відстрочкою. На який строк вона надається та чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю, пояснив адвокат Богдан Пересада.

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Передусім адвокат нагадав, що відповідно до абзацу 3-го частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

військовозобов’язані визнані особами з інвалідністю,

або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Тобто, людина з інвалідністю III групи не підлягає мобілізації. Мобілізувати таку особу можуть лише за її бажанням та лише за місцем проживання.

Це за словами адвоката, знову ж таки передбачено положенням згаданої статті:

"Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах 4 – 12 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання", – ідеться у тексті статті.

На який термін надається відстрочка

Станом на сьогодні законодавство не містить конкретного терміну на який надається відстрочка особі з інвалідністю. Адвокат пояснив, що на практиці випадки бувають різні: можуть дати відстрочку на 6 місяців, а можуть і на 3 місяці.

Водночас, право на відстрочку існує до тих пір, поки існує відповідна її підстава. Військовозобов’язаний буде мати право на відстрочку до тих пір, поки у неї є інвалідність.