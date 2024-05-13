Юрист Дмитрий Дончак объяснил, могут ли военнообязанного студента призвать на защиту нашего государства во время академотпуска. В то же время законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов.

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Теряют ли право на отсрочку во время академотпуска

Для получения отсрочки необходимо, чтобы уровень образования, которое получает студент, был выше ранее полученного уровня образования (кроме аспирантов, которые получают уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).

Юрист отметил, что Министерство образования и науки Украины считает, что на человека, получившего академотпуск, не распространяется действие соответствующей нормы, поскольку на время академического отпуска человек не учится. Получается, что военнообязанного могут мобилизовать во время академического отпуска.

Мое личное мнение, что поскольку академический отпуск не является отчислением, то лицо продолжает оставаться студентом, и в отношении него действуют нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а значит такое лицо не подлежит мобилизации. Но это только мое мнение,

– сказал Дончак.

В то же время юрист отметил, что в подобной ситуации работники ТЦК будут полагаться в первую очередь на мнение МОН.

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