По крайней мере об этом предварительно сообщали в Госпогранслужбе. Что известно о вероятных изменениях относительно выезда мужчин – читайте в материале 24 Канала.

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"В законодательстве прописано, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации. Я не могу точно сказать, какие они будут и кого они будут касаться, и из-за того, что в статью 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены", – сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кто имеет право на выезд за границу во время военного положения

Прежде всего проблем с выездом не будет у мужчин, которым больше 60 лет, поскольку в Украине возраст военнообязанных – от 18 до 60 лет.

Если говорить о гражданах призывного возраста, то эта возможность ограничена. В то же время есть ряд лиц, которые имеют право выезда за границу, в частности:

Мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные, неполнородные) братья или сестры) погибли или пропали без вести во время АТО или при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Заметьте. Для выезда нужны оформленные надлежащим образом оформленные документы, которые подтверждают родственные связи и факт гибели или пропажи без вести близких родственников. Также человек может показать пограничникам справку об отсрочке от призыва на военную службу от ТЦК и СП.

Если человек исключен из воинского учета:

если лицо в установленном порядке оформил инвалидность. если человек снят с воинского учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Однако здесь есть исключения – мужчины, которые имеют документы с ТЦК и СП с отметкой/записью "снят с воинского учета" – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время.

Ограниченно годные в военное время – не могут пересекать границу.

Если мужчина является отцом трех и более детей . Для этого он должен предоставить документы, что он является отцом детей, в частности – свидетельства о рождении, выписку из решения суда, удостоверение многодетного отца. Таким мужчинам можно пересекать границу без детей, при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копий. Если родители не в браке – мужчина должен предоставить документы о том, что он содержит своих детей и не имеет задолженности по алиментам.

. Для этого он должен предоставить документы, что он является отцом детей, в частности – свидетельства о рождении, выписку из решения суда, удостоверение многодетного отца. Таким мужчинам можно пересекать границу без детей, при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копий. Если родители не в браке – мужчина должен предоставить документы о том, что он содержит своих детей и не имеет задолженности по алиментам. Если мужчина самостоятельно воспитывает ребенка. Для этого нужно предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка (детей); свидетельство о смерти матери ребенка; решение суда о лишении матери родительских прав; решение суда о признании матери без вести отсутствующей; решение суда об объявлении матери умершей.

Для этого нужно предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка (детей); свидетельство о смерти матери ребенка; решение суда о лишении матери родительских прав; решение суда о признании матери без вести отсутствующей; решение суда об объявлении матери умершей. Если у супруга есть группа инвалидности – для этого нужно иметь с собой документы, которые это подтверждают. Если гражданин Украины такие документы получил за рубежом, то выехать из страны при их наличии невозможно.

– для этого нужно иметь с собой документы, которые это подтверждают. Если гражданин Украины такие документы получил за рубежом, то выехать из страны при их наличии невозможно. Если человек сопровождает ребенка с инвалидностью или лицо, которое нуждается в постоянном уходе. Также если ребенок тяжелобольной, с врожденными пороками развития и болеет редкими орфанными заболеваниями.

или лицо, которое нуждается в постоянном уходе. Также если ребенок тяжелобольной, с врожденными пороками развития и болеет редкими орфанными заболеваниями. Если человек – это военный, который едет на лечение за границу.

Если муж постоянно проживает за границей. Для этого нужно:

для лиц выезжающих впервые – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства;

для лиц, постоянно проживающих за рубежом – штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о постановке на постоянный консульский учет в заграничном дипломатическом учреждении Украины или пребывания такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Стоит знать. Забронированные работники имеют право на выезд за границу, если они предоставят документы о командировке и другие документы, предусмотренные законодательством.

Если человек является водителем или волонтером. Для этого нужно предоставить следующие документы: