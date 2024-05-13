По новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусмотрены обновленные правила изъятия транспорта в пользу ВСУ. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что изъятие не будут иметь хаотичный характер.

Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли у уклониста конфисковать авто и водительские удостоверения

Только по решению суда

Он говорит, что будет постановление Кабинета Министров, которое будет определять, что это будет делать суд и только на добровольной основе. По его словам, не может быть такого, что ТЦК останавливает и говорит: "о, у тебя два джипа, давайте мы один забираем". Такого ни сейчас не может быть, ни с принятия нового закона также этого не будет происходить.

То есть не надо переоформлять вторую машину. Мы говорим именно об автомобилях. Если же вопрос об экскаваторах или тракторах – какая-то спецтехника может быть мобилизованной. Но даже сейчас это регулируется: есть постановление Кабинета министров по мобилизации транспортных средств. Это четкий механизм,

– подчеркнул Федиенко.

Кроме того, представитель Комитета добавил, что заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пообещала, что документ будет принят в ближайшее время.

Как будут изымать авто для ВСУ: смотрите видео

Что еще известно о мобилизации транспорта