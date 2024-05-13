За новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, передбачено оновлені правила вилучення транспорту на користь ЗСУ. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що вилучення не будуть мати хаотичний характер.
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Тільки за рішенням суду
Він говорить, що буде постанова Кабінету Міністрів, яка визначатиме, що це буде робити суд і лише на добровільній основі. За його словами, не може бути такого, що ТЦК зупиняє і каже: "о, у тебе два джипи, давайте ми один забираємо". Такого ні зараз не може бути, ні з прийняттям нового закону також цього не відбуватиметься.
Тобто не треба переоформлювати другу автівку. Ми говоримо саме про автівки. Якщо ж питання про екскаватори чи трактори – якась спецтехніка може бути мобілізованою. Але навіть зараз це регулюється: є постанова Кабінету Міністрів щодо мобілізації транспортних засобів. Це чіткий механізм,
– наголосив Федієнко.
Крім того, представник Комітету додав, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пообіцяла, що документ буде прийнято найближчим часом.
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Що ще відомо про мобілізацію транспорту
- Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.
- Згідно з новим законом, працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ. Представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський розповів, що хоч вилучення машин у громадян України під час воєнного стану цілком можливе, відбирати легкові авто для потреб армії не будуть.
- Обсяги транспортних засобів за типами й марками, що планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються відповідно до Мобілізаційного плану місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК та СП.
- Вилучити транспортний засіб можуть ТЦК, СБУ та ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.