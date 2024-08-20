Могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки

Некоторые мужчины беспокоятся, что их могут направить на прохождение ВВК при подаче на отсрочку. Юрист объяснил все тонкости.

Юрист Андрей Топчий отметил, что эта процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года.

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Могут ли призвать на ВВК при оформлении отсрочки

По словам Юриста, если военнообязанный подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, то его не могут вызвать на ВВК до момента принятия решения об отсрочке.

Если комиссия отказывает в отсрочке, то человека направляют на медицинский осмотр для определения годности к службе.

Также в случае, если военнообязанный не успел подать такое заявление, а ему уже пришла повестка на ВВК, то он обязан пройти медосмотр.

Таким образом, человек не может быть направлен на ВВК от момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК – то он должен ее проходить на общих основаниях,

– объяснил Топчий.

Он добавил, что чем раньше подать заявление на отсрочку, тем меньше возникнет возможных трудностей, если повестка на ВВК поступит до момента принятия решения.