Юрист Андрій Топчій зазначив, що ця процедура регулюється пунктом 63 Постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року.

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Чи можуть прикликати на ВЛК під час оформлення відстрочки

За словами Юриста, якщо військовозобов'язаний подав заяву до ТЦК на відстрочку від мобілізації, то його не можуть викликати на ВЛК до моменту ухвалення рішення щодо відстрочки.

Якщо комісія відмовляє у відстрочці, то людину направляють на медичний огляд для визначення придатності до служби.

Також у випадку, якщо військовозобов'язаний не встиг подати таку заяву, а йому вже прийшла повістка на ВЛК, то він зобов’язаний пройти медогляд.

Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК від моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК – то він має її проходити на загальних підставах,

– пояснив Топчій.

Він додав, що чим раніше подати заяву на відстрочку, тим менше виникне можливих труднощів, якщо повістка на ВЛК надійде до моменту ухвалення рішення.