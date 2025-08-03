В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным мужчинам могут вручить повестку и вызвать в ТЦК.

Адвокат Наталья Опольская рассказала, могут ли ТЦК и СП вызвать повесткой лицо, если по заключению ВВК оно признано непригодным к службе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиа "20 минут".

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В каких случаях непригодное к службе лицо могут вызвать в ТЦК?

По словам адвоката, ТЦК и СП могут вызвать повесткой лицо, которое по заключению ВВК признано непригодным к военной службе.

Это происходит в тех случаях, когда информация о непригодности и исключении из учета не отражается в реестрах. Тогда лицо для ТЦК и СП является военнообязанным и имеет обязанность явки по повестке.

Напомним, что полная непригодность к службе может быть определена через медицинские, психологические и социальные факторы.

Диагнозы, что делают человека непригодным, включают инфекционные болезни, заболевания крови, болезни нервной системы. Окончательное решение о пригодности и непригодности принимает военно-врачебная комиссия.