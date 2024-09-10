Военнообязанные могут не прибыть по повестке в ТЦК: как не получить наказание

В рамках всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам вручаются повестки с требованием явиться в ТЦК. За невыполнение этого призыва могут быть предусмотрены как административные, так и уголовные санкции.

В соответствии с законодательством Украины, существует ряд причин, по которым можно не прибыть по повестке дня в ТЦК и не понести наказание.

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Можно ли не прибыть по повестке в ТЦК

Если военнообязанный не прибыл по повестке в ТЦК, он должен в кратчайшие сроки сообщить о причинах своего отсутствия.

При этом сообщить о причинах неявки по повестке дня можно любым способом: лично, а также электронным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

В соответствии с действующим законодательством, уважительными причинами неявки в ТЦК в срок, определенный в повестке являются:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы)

смерть близкого родственника его жены (мужа);

другие обстоятельства, что лишили возможности лично прибыть вовремя.

Обратите внимание. Причины неприбытия в ТЦК по повестке должны быть документально подтверждены. Такие документы следует заверить уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности.

Если военнообязанный гражданин не сообщит ТЦК причины своего отсутствия, он может столкнуться с административной ответственностью. В таком случае на него может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

При повторяющихся нарушениях,, могут возникнуть основания для уголовного преследования, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет.