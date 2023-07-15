Вручение повесток не должным образом регулируется законом, поэтому возникает много споров, неточностей и конфликтов. Иногда действия работников ТЦК нуждаются в разъяснениях. Так случилось, когда начальник Оболонского ТЦК в Киеве полковник Алексей Прывала приказал всем мужчинам, которые уже получили повестки или мобилизационные распоряжения, явиться в ТЦК.
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Кроме того, он требовал, чтобы все мужчины вне зависимости от того, стоят ли они на учете в Оболонском ТЦК, появились без повестки для уточнения данных
Законно ли это
Адвокат Марина Бекало пояснила, что в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.
В то же время повестку может вручить работодатель, но если от начальника ТЦК пришел приказ о выдаче повестки.
Другой порядок вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и соответственно не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК,
– подчеркнула адвокат.
Что этому предшествовало
- Кроме Оболонского ТЦК в Киеве, где распечатанный приказ даже начали расклеивать возле домов и подъездов, документ подписал начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП.
- Речь идет о том, что все мужчины призывного возраста должны явиться в городские ТЦК в течение 10 дней.
- Впоследствии в ТЦК объяснили, что приказ издают всякий раз, когда продолжают военное положение и мобилизацию.