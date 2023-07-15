Вручение повесток не должным образом регулируется законом, поэтому возникает много споров, неточностей и конфликтов. Иногда действия работников ТЦК нуждаются в разъяснениях. Так случилось, когда начальник Оболонского ТЦК в Киеве полковник Алексей Прывала приказал всем мужчинам, которые уже получили повестки или мобилизационные распоряжения, явиться в ТЦК.

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Кроме того, он требовал, чтобы все мужчины вне зависимости от того, стоят ли они на учете в Оболонском ТЦК, появились без повестки для уточнения данных

Законно ли это

Адвокат Марина Бекало пояснила, что в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Правовая справка! Статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных документах: мобилизационных распоряжениях и повестках. А постановление Кабинета министров №1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью военнообязанного о получении повестки. Постановлением № 1487 установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

В то же время повестку может вручить работодатель, но если от начальника ТЦК пришел приказ о выдаче повестки.

Другой порядок вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и соответственно не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК,

– подчеркнула адвокат.

Что этому предшествовало