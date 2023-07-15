Вручення повісток не належним чином регулюється законом, а відтак виникає багато суперечок, неточностей та конфліктів. Іноді дії працівників ТЦК потребують роз'яснень. Так сталось, коли начальник Оболонського ТЦК в Києві полковник Олексій Привала наказав усім чоловікам, які вже отримали повістки або мобілізаційні розпорядження з'явитися до ТЦК.
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Крім того, він вимагав, щоб усі чоловіки незалежно від того, чи стоять вони на обліку в Оболонському ТЦК з'явилися без повістки для уточнення даних.
Чи законно це
Адвокатка Марина Бекало пояснила, що в частині оповіщення про виклик військовозобов'язаних в ТЦК не відповідає порядку, передбаченому діючим законодавством, та не зобов'язує з'явитися за таким наказом до цього центру комплектування.
Водночас повістку може вручити роботодавець, але, якщо від начальника ТЦК прийшов наказ про видачу повістки.
Іншого порядку вручення повісток, зокрема шляхом розміщення оголошення в публічних місцях, законодавством не передбачено. Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов'язаних та відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків для військовозобов'язаних у разі неявки до ТЦК,
– наголосила адвокатка.
Що цьому передувало
- Окрім Оболонського ТЦК у Києві, де роздрукований наказ навіть почали розклеювати біля будинків та підʼїздів, подібний документ підписав начальник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.
- Мовиться про те, що усі чоловіки призивного віку повинні з'явитись у міські ТЦК протягом 10 днів.
- Згодом у ТЦК пояснили, що наказ видають кожного разу, коли продовжують воєнний стан та мобілізацію.