Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Оболонського районного ТЦК декілька днів тому. Документ підписав очільник ТЦК Оболонського району Олексій Привала, пише 24 Канал.

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Про що мовиться в повідомленні ТЦК

У документі ТЦК мовиться, що через війну Росії проти України, мобілізацію та воєнний стан вони наказують продовжити проведення на території Оболонського району міста Києва мобілізації людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом.

Усім військовозобов'язаним, що проживають на території Оболонського району міста Києва, та мають мобілізаційні розпорядження або у разі отримання ними персональних повісток, з'явитися у терміни та за адресами, що вказані в їх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах,

– мовиться в повідомленні.

Також в ТЦК наказали протягом 10 днів з'явитись військовозобов'язаним, які не отримали персональних повісток чи мобілізаційних зобов'язань. Тобто вони мають час до 29 червня 2023 року.

Наказ Оболонського ТЦК / Сканований документ з їхньої сторінки у фейсбуці

Окрім того, у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки написали про відповідальність у випадку неявки.

Там зазначили, що військовозобов'язані, які ухиляються від призову, не з'являються за викликом в ТЦК, несуть відповідальність. Зокрема, стаття 336 про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період передбачає покарання у вигляді тюрми на термін 3 – 5 років.

У разі неявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку, затримання і доставлення до ТЦК та СП органами Національної поліції,

– мовиться в наказі, який підписав Олексій Привала.

Що каже про це адвокатка

Адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН, що насправді наказ начальника Оболонського ТЦК в частині оповіщення про виклик військовозобов'язаних до центру не відповідає порядку, передбаченому чинним законодавством та не зобов'язує з'явитися за таким наказом до цього центру комплектування.

Тобто громадянин має з'явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадній свого будинку,

– пояснила адвокатка.

За її словами, постанова Кабміну №1478 передбачає затверджену форму повісток. Зокрема, там має бути розписка з підписом людини про отримання повістки. Саме це є документом про виклик, який зобов'язує з'явитися до ТЦК СП. Проте тільки у випадку, якщо дотримались правильності оформлення та порядку вручення повістки.

Повістку військовозобов'язаному можуть вручити за місцем проживання, це може зробити роботодавець на роботі. Водночас повістка не може бути вручена розміщенням оголошення в публічному місці.

Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов'язаних, та відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків для військовозобов'язаних у разі неявки до ТЦК СП,

– пояснила Марина Бекало.

Подібний випадок був у Івано-Франківську