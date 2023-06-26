Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Оболонского районного ТЦК несколько дней назад. Документ подписал глава ТЦК Оболонского района Алексей Привала, пишет 24 Канал.
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О чем говорится в сообщении ТЦК
В документе ТЦК говорится, что из-за войны России против Украины, мобилизации и военное положение они предписывают продолжить проведение на территории Оболонского района города Киева мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом.
Всем военнообязанным, проживающим на территории Оболонского района города Киева, и имеющим мобилизационные распоряжения или в случае получения ими персональных повесток, явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах,
– говорится в сообщении.
Также в ТЦК приказали в течение 10 дней явиться военнообязанным, не получившим персональных повесток или мобилизационных обязательств. То есть у них есть время до 29 июня 2023 года.
Приказ Оболонского ТЦК / Сканированный документ с их страницы в Facebook
Кроме того, в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки написали об ответственности в случае неявки.
Там отметили, что военнообязанные, уклоняющиеся от призыва, не появляющиеся по вызову в ТЦК, несут ответственность. В частности, статья 336 об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период предусматривает наказание в виде тюрьмы на срок 3 – 5 лет.
В случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вас будет привлечено к ответственности согласно законодательству и передано для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции,
– говорится в приказе, который подписал Алексей Привала.
Что говорит об этом адвокат
Адвокат Марина Бекало рассказала ТСН, что на самом деле приказ начальника Оболонского ТЦК в части оповещения о вызове военнообязанных в центр не соответствует порядку, предусмотренном действующим законодательством и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.
То есть гражданин должен явиться в ТЦК СП в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома,
– объяснила адвокат.
По ее словам, постановление Кабмина №1478 предполагает утвержденную форму повесток. В частности там должна быть расписка с подписью человека о получении повестки. Именно это документ о вызове, который обязывает явиться в ТЦК СП. Однако только в случае, если придерживались правильности оформления и порядка вручения повестки.
Повестку военнообязанному могут вручить по месту жительства, это может сделать работодатель на работе. Повестка не может быть вручена размещением объявления в публичном месте.
То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных, и соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК СП,
– объяснила Марина Бекало.
Подобный случай был в Ивано-Франковске
- 5 июня 2023 начальник Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подписал приказ об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в течение 10 дней.
- Впоследствии в ТЦК объяснили, что приказ издают всякий раз, когда продолжают военное положение и мобилизацию.
- Тогда в бывшем военкомате объяснили, что основная цель приказа – повторно известить военнообязанных области, чтобы они явились в ТЦК в течение 10 дней для уточнения их военно-учетных данных. Подробнее об этом – читайте по ссылке.