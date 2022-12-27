В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обнародовали объяснение того, кто имеет право на другие доходы после мобилизации, а кто – нет. Подробнее об этом читайте в материале 24 канала.

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Украинские военные могут в некоторых случаях иметь дополнительные источники дохода. Однако следует тщательно рассматривать каждую ситуацию.

К примеру, если военного назначили руководителем роты, то он не может работать где-то еще в свободное от несения службы время. Однако если воин не является военным должностным лицом, то это не будет нарушать закон.

В то же время для человека, обнимающего должность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, военная служба по контракту является иной оплачиваемой деятельностью. В таком случае, это целиком предусмотренно законом.

Еще следует отметить, что Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины – это отдельный род сил ВСУ. Согласно Закону Украины, срочники, мобилизованные на особый период, резервисты или контрактники ТРО сохраняют за собой рабочее место и должность на предприятии, в учреждении, организации и т.п., а также для предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Такие работники будут получать зарплату и дальше за счет Госбюджета Украины.

Что касается добровольческих формирований, то их члены могут получать доходы из разных источников, ведь они не получают зарплату как военнослужащие. Со всеми другими исключениями и особенностями можно ознакомиться непосредственно в разъяснении НАПК.

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