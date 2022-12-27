У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднили пояснення щодо того, хто має право на інші доходи після мобілізації, а хто – ні. Детальніше про це, читайте в матеріалі 24 каналу.
До теми В Україні триває загальна мобілізація: яка тривалість військової служби
Інші доходи під час служби в ЗСУ: кому дозволено
Українські військові можуть у деяких випадках мати додаткові джерела доходу. Однак потрібно ретельно розглядати кожну ситуацію.
Наприклад, якщо військового призначили керівником роти, то він не може працювати десь іще у вільний від несення служби час. Проте, якщо воїн не є військовою посадовою особою, то це не порушуватиме закон.
Водночас для людини, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, військова служба за контрактом є іншою оплачуваною діяльністю. У такому випадку, це цілком передбачено законом.
Ще варто зауважити, що Сили територіальної оборони Збройних Сил України – це окремий рід сил ЗСУ. Згідно з Законом України, строковики, мобілізовані на особливий період, резервісти чи контрактники ТРО зберігають за собою робоче місце і посаду на підприємстві, в установі, організації тощо й у підприємців, у яких вони працювали на час призову. Такі працівники отримуватимуть зарплатню і надалі коштом Держбюджету України.
Що стосується добровольчих формувань, то їхні члени можуть отримувати доходи з різних джерел, адже вони не отримують зарплату як військовослужбовці. Зі всіма іншими винятками та особливостями можна ознайомитися безпосередньо у роз'ясненні НАЗК.
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У Міноборони розповіли, кого зараз мобілізують до лав ЗСУ
- Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу пояснив, кого призивають в армію зараз. За його словами, мобілізують насамперед тих, хто вже має досвід проходження військової служби.
- Звісно, повістка може прийти й до громадян без досвіду. Однак тоді військовозобов'язаних спершу відправлять на обов'язкове навчання.
- Роман Горбач зазначив, що для комплектування ЗСУ та інших Сил оборони зараз потрібні практично всі спеціальності. Щоправда, найбільше поки мобілізують стрільців і танкістів.