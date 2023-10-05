Оккупанты отчаянно пытаются дискредитировать украинские власти, продуцируя манипулятивные фейки. В этот раз они придумали, что в Украине будут мобилизовать пенсионеров до 70 лет.

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Россия лжет о мобилизации пенсионеров в Украине

Пропагандисты забросили в интернет-пространство дезинформацию о том, что якобы Украина в результате контрнаступления имеет большие потери и поэтому вынуждена прибегать к мобилизации пожилых людей. При этом оккупанты ссылаются на реальный проект закона №10084 о внесении изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Впрочем, на самом деле этот документ совсем не предлагает увеличить срок призывного возраста до 70 лет. В нем говорится о том, чтобы разрешить военным старше 60 лет, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки, а также признанным годными по состоянию здоровья, по собственному желанию продлить службу.

То есть, речь идет об увеличении предельного возраста пребывания на службе, а не увеличении возраста для мобилизации.

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