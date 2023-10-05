Оккупанты отчаянно пытаются дискредитировать украинские власти, продуцируя манипулятивные фейки. В этот раз они придумали, что в Украине будут мобилизовать пенсионеров до 70 лет.
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Россия лжет о мобилизации пенсионеров в Украине
Пропагандисты забросили в интернет-пространство дезинформацию о том, что якобы Украина в результате контрнаступления имеет большие потери и поэтому вынуждена прибегать к мобилизации пожилых людей. При этом оккупанты ссылаются на реальный проект закона №10084 о внесении изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Впрочем, на самом деле этот документ совсем не предлагает увеличить срок призывного возраста до 70 лет. В нем говорится о том, чтобы разрешить военным старше 60 лет, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки, а также признанным годными по состоянию здоровья, по собственному желанию продлить службу.
То есть, речь идет об увеличении предельного возраста пребывания на службе, а не увеличении возраста для мобилизации.
Другие фейки оккупантов: последние новости
- Недавно россияне "нашли" гражданство страны-агрессорки у жены Зеленского. По словам оккупантов, во время обысков квартиры супругов в Ялте, они якобы наткнулись на "интересный" документ. Впрочем, фейкоробов выдало фото Елены Зеленской. Для паспорта, якобы изданного в 2014 году, они использовали фотографию первой леди Украины за 2023 год.
- Также россияне запустили дезинформацию о том, что в Украине планируют мобилизовать подростков. Более того, это якобы предложение самого министра обороны Рустема Умерова. Чтобы их ложь казалась более правдоподобной, россияне оккупанты для ее распространения использовали клонированный сайт "УНИАН".
- Стремясь поссорить поляков и украинцев, Россия бросила фейк о том, что президента Польши Анджея Дуду внесли на сайт "Миротворца". Эта дезинформация появилась на фоне "зернового спора" между странами.