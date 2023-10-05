Окупанти відчайдушно намагаються дискредитувати українську владу, продукуючи маніпулятивні фейки. Цього разу вони вигадали, що в Україні мобілізовуватимуть пенсіонерів до 70 років.

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Росія бреше про мобілізацію пенсіонерів в Україні

Пропагандисти закинули в інтернет-простір дезінформацію про те, що нібито Україна внаслідок контрнаступу має великі втрати і тому змушена вдаватися до мобілізації людей похилого віку. При цьому окупанти посилаються на реальний проєкт закону №10084 про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Втім, насправді цей документ зовсім не пропонує збільшити термін призовного віку до 70 років. У ньому йдеться про те, щоб дозволити військовим старших за 60 років, які мають високий рівень професійної підготовки, а також визнані придатними за станом здоров’я, за власним бажанням продовжити службу.

Тобто йдеться про збільшення граничного віку перебування на службі, а не збільшення віку для мобілізації.

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