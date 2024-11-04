Причиной выдачи повестки могло стать то, что инвалидность не была продлена, если она не бессрочная, передает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Марины Бекало на портале b2bconsult.

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Как действовать в подобных случаях

Адвокат отметила, если мужчина обновлял данные и указал, что проживает за рубежом, то в ТЦК и СП не было оснований направлять ему повестку по зарегистрированному месту жительства в Украине. Повестку должны прислать на адрес, который мужчина указал при уточнении своих данных.

В то же время ТЦК не направляет повестки за границу, хотя по общим правилам должно было бы. Если Резерв+ отражает сведения проживания за рубежом, то в случае штрафа это будет основанием для обжалования.

Адвокат говорит, что в таком случае необходимо направить в ТЦК СП сообщение о невозможности явки из-за проживания за границей, ссылаясь на сведения Резерв+, которые мужчина подал о себе.

После этого нужно отправить по почте и подать документы на отсрочку, а именно заявление и справку МСЭК/пенсионное удостоверение (заверенные копии).

Юрист отмечает, что ТЦК и СП обязаны рассмотреть заявление. Удостоверить копии документов можно как самостоятельно, так и в консульском или дипломатическом учреждении за рубежом.