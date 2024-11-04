Причиною видачі повістки могло стати те, що інвалідність не було продовжено, якщо вона не безстрокова, передає 24 Канал з посиланням на слова адвокатки Марини Бекало на порталі b2bconsult.

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Як діяти в подібних випадках

Адвокатка зазначила, якщо чоловік оновлював дані та вказав, що проживає закордоном, то у ТЦК та СП не було підстав надсилати йому повістку за зареєстрованим місцем проживання в Україні. Повістку мають надіслати на адресу, яку чоловік вказав при уточненні своїх даних.

Водночас ТЦК не надсилає повістки за кордон, хоча за загальними правилами мало б. Якщо Резерв+ відображає відомості проживання за кордоном, то у разі штрафу це буде підставою для оскарження.

Адвокатка каже, що в такому випадку необхідно надіслати у ТЦК СП повідомлення про неможливість з'явлення через проживання за кордоном, посилаючись на відомості Резерв+, які чоловік подав про себе.

Після цього потрібно надіслати поштою та подати документи на відстрочку, а саме заяву та довідку МСЕК/пенсійне посвідчення (посвідчені копії).

Юристка наголошує, що ТЦК та СП зобов'язані розглянути заяву. Посвідчити копії документів можна як самостійно, так і в консульській чи дипломатичній установі за кордоном.